Благовещенск, , 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 18 августа рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске, его слова приводит «Интерфакс».

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом», — сказал глава правительства РФ и предложил всем пожелать ему скорейшего выздоровления.

Также Мишустин отметил, что из-за этого глава Минэнерго вынужден был улететь в Москву, не приняв участие в заседании.

«Дай бог ему здоровья», — заключил он.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в семи российских регионах более чем у 20% жителей сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.