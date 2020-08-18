Москва, , 08:58 — REGNUM Призывы экологической активистки из Швеции Греты Тунберг сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением на Земле поддерживают только 12% жителей России. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Не готовы отказаться от поездок на личном автомобиле 62% граждан, готовы 15%. При этом респонденты готовы экономить воду, заменив прием ванны душем (43%), и электроэнергию (59%). Кондиционерами не пользуются или отказались 38% граждан, 45% не будут этого делать.

Борьбу с изменением климата нужно вести «сверху вниз», считают 43% опрошенных. Четверть опрошенных (24%) заставила задуматься об экологии пандемия коронавируса. По мнению 29%, после пандемии люди задумались об экологии.

Опрос проведен 26 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, шведская экоактивистка Грета Тунберг награждена премией португальского Фонда Гюльбенкяна в размере одного миллиона евро.

Подробне: Грета Тунберг получила премию в €1 млн