Лима, , 08:57 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Перу достигло 541 493 после получения положительных результатов анализов еще от 2 237 пациентов, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

При этом было проведено 2 793 614 исследований на инфицирование SARS-CoV-2, а 370 717 больных уже излечились.

Также за последние сутки зарегистрировано 200 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19. Всего по этой причине в стране скончался 26 481 человек.

В настоящее время 1524 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа, по данным ВОЗ, за сутки в мире умерло 5345 пациентов с COVID-19.

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