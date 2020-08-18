Сухум, , 09:00 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 17 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 94 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у восьми из них», — сообщили в штабе.

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 22 пациента, из них COVID-19 подтвержден у 20. Еще восемь человек выздоровели, но пока находятся на самоизоляции.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 197. Из них 77 победили инфекцию, а три пациента с COVID-19 умерли.

Стоит отметить, ранее в минздраве республики сообщили, что в Гудаутской больнице не хватает младшего и среднего медицинского персонала. Было объявлено, что требуются волонтеры для помощи врачам.

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