Москва, , 08:56 — REGNUM На территории Москвы до конца 2020 года реконструируют 15 прудов. Об этом 18 августа сообщил вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

«Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоёмов, специалисты регулярно проводят их обследование, а в случае выявления проблем принимается решение о благоустройстве», — сказал он.

По словам вице-мэра, работы на некоторых водоёмах уже ведутся. В планах городских служб реконструировать береговые укрепления, очистка дна от ила и восстановительные работы.

Уже проводится восстановление Верхнего и Нижнего прудов на улице Кравченко, пруда в Ново-Переделкино, а также Деревлевского пруда на юго-западе столицы. Уже благоустроен Большой Старомарковый пруд, начинается очистка от ила пруда Заболотье.