Москва, , 08:54 — REGNUM Среди детей, вернувшихся на родину из Сирии самолетом Минобороны в ночь на 18 августа, есть уроженцы трех субъектов Северного Кавказа. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, всего было вывезено 26 детей, родные которых живут в восьми субъектах России, в том числе Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. После прохождения курса реабилитации дети вернутся к своим родным.

«По возвращении в Россию все они попадут под опеку своих родственников и поедут в восемь субъектов РФ», — сообщила Кузнецова.

Она также рассказала, что дети находились в приютах Дамаска, их возраст составляет от года до 15 лет. Старший из них просидел в одиночной камере почти год.

Всего, по словам омбудсмена, уже было вывезено на родину из Сирии 156 детей. По последним данным, на чужбине остаются еще 96 человек. Их вывезут, как только будут готовы все документы.