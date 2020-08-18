Самара, , 08:58 — REGNUM Единовременные денежные выплаты смогу получить родители близнецов (двойняшек), которые учатся в 1 классах общеобразовательных средних школ в Самаре. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, поддержка семей проходит в рамках реализации национального проекта «Демография». Получить единовременную выплату в размере пяти тысяч на каждого ребенка сможет один из родителей близнецов. При этом дети и их родители должны быть гражданами России и зарегистрированы по месту жительства в Самаре.

Отмечается, что выплата носит заявительный характер и предоставляется один раз с 1 июля по 30 ноября года, в котором дети были зачислены в 1 класс. Чтобы ее получить, нужно обратиться в Центр обеспечения мер социальной поддержки по месту жительства или в отделение МФЦ и представить необходимые документы.