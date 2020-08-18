Хабаровск, , 09:08 — REGNUM В Хабаровском крае определены три кандидатуры на вручение почётного знака «Материнская слава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В этом году к награде представили многодетные матерей из Хабаровска, посёлка Бриакан района им. Полины Осипенко и посёлка Дуки Солнечного района. Награждение пройдёт в рамках празднования Дня края.

У Татьяны Жуган из Хабаровска с мужем два сына и три дочери, Виктория Олейник из Бриакана вместе с супругом воспитывает двенадцать детей, семеро из них взяты под опеку. Екатерина Ремизова вместе с мужем Николаем подняли на ноги дочку, сына, продолжают воспитывать троих младших сыновей.

Помимо почётного знака за успешное воспитание детей, вклад в укрепление семейных традиций и активную жизненную позицию женщинам вручат денежные премии.

С 2006 года знака «Материнская слава» в Хабаровском крае удостоены 42 многодетные матери.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов в канун Международного дня семьи, подписан указ о награждении медалями «Материнская слава» троих многодетных матерей.