Кызыл, , 08:48 — REGNUM В стационарах столицы Тувы Кызыла в тяжёлом состоянии находятся 52 пациента с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Тем временем, за сутки в республике выявили 29 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, всего подтверждено заражение более 6,5 тыс. человек, большая часть которых к настоящему времени выздоровели.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 27 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 18. За весь период выздоровело 5977 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

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