Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В Свердловской области пострадали от присасывания клещей 30 721 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, показатели находятся на уровне предыдущего года: в 2019 году за аналогичный период клещи покусали 31 385 человек.

В 2020 году от присасывания клещей пострадали уже 7078 детей и подростков возрастом до 17 лет. В Екатеринбурге зафиксировали 10 202 человек (из них 1845 — дети), пострадавших от клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2020 года на Среднем Урале подозревали клещевой энцефалит у 116 человек.

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