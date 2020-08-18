Буэнос-Айрес, , 08:41 — REGNUM В Аргентине с начала пандемии зарегистрировано 299 137 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе новые — 4557. Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

Отмечается, что 217 850 человек уже излечились и выписаны из медучреждений. Кроме того, за сутки в стране умерло 111 пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Аргентине зафиксировано 5814 летальных исходов от осложнений при этом заболевании.

Также в республике было проведено 981 459 исследований на инфицирование коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в нескольких городах Аргентины прошли акции протеста против предлагаемой правительством судебной реформы и продления карантина по коронавирусу.

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