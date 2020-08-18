Уфа, , 08:46 — REGNUM Бесплатными горячими обедами будут обеспечены ученики начальных классов с 1 сентября в Башкирии. Об этом 18 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в настоящее время в республике учатся в начальных классах более 224 тысяч школьников. И все они будут обеспечены бесплатными горячими обедами с начала этого учебного года. Это стало возможным после принятия соответствующего решения президентом России.

Радий Хабиров отметил, что на эти цели из федерального бюджета было выделено 778 млн рублей, а из бюджета Башкирии — 106 млн рублей. При этом сохраняется бесплатное питание для ребятишек, которые воспитываются в многодетных малообеспеченных семьях. А школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов буду кормить за счет средств государства два раза в день.

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