Токио, , 08:26 — REGNUM Азиатско-Тихоокеанский регион вошел в новую фазу пандемии коронавируса, заявил 18 августа директор бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западно-Тихоокеанском регионе Такэси Касаи на пресс-конференции.

По его словам, на новой стадии пандемии страны наращивают возможности для снижения влияния коронавируса на экономику. Происходит это за счет ранней диагностики заболевания и мер быстрого реагирования.

Кроме того, санитарные меры вошли в привычку и стали частью «новой повседневности». Представитель ВОЗ Тамано Мацуи отметила, что во время второй волны коронавируса наблюдается увеличение доли молодых людей среди зараженных.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа в Китае выявили 84 849 случаев заражения коронавирусом. За предшествующие сутки обнаружили 59 новых случаев заражения.

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