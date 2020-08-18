Богота, , 08:26 — REGNUM За последние сутки на территории Колумбии было выявлено свыше 8,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 8328 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 476 660.

Также отмечается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 275 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 15 372.

При этом сообщается, что на сегодняшний день в стране 301 527 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 3,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.