Сеул, , 08:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно опубликованным данным, 235 новых случаев — локальные, еще 11 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 15 761.

Количество умерших увеличилось на одного человека, до 306. Коэффициент смертности составил 1,94%. На лечении находятся 1 521 человек, 17 человек выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа 00:00 в Южной Корее выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом.

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