Богота, , 08:19 — REGNUM 301 525 случаев излечения от коронавирусной инфекции, включая 14 089 за последние сутки, было зарегистрировано в Колумбии, сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрва.

При этом общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране выросло на 8328 и составило 476 660.

Также за истекшие 24 часа в Колумбии от осложнений при COVID-19 умерло 275 пациентов. Всего в республике по это причине умерло 15 372 человека.

С начала пандемии колумбийские медики поверили на коронавирус 2 259 743 образца анализа.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации ВОЗ за 17 августа, в мире зафиксировано 21 549 706 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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