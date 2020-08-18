Мехико, , 08:22 — REGNUM За истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 3,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщил на своей странице в соцсети Twitter глава департамента по профилактике и укреплению здоровья мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель Рамирес.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 3571 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 525 733.

Также сообщается, что за это же время в Мексике скончались 266 пациентов с COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 57 023.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 359 347 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено свыше 1,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.