Самара, , 08:24 — REGNUM Диспансеризацию и профилактические осмотры возобновили медицинские учреждения в Самарской области. Об этом 17 августа сообщил главный врач больницы №5 г. Тольятти Николай Ренц в социальной сети.

По его словам, с 17 августа профосмотры будут проходить по предварительной записи для исключения очередей. А для удобства работающих граждан их будут делать в выходные и вечерние часы. В связи с этим медучреждения должны перейти на особый режим работы.

Отмечается, что жители сельских районов смогут пройти диспансеризацию в своих фельдшерско-акушерских пунктах.

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