Тюмень, , 08:06 — REGNUM В Тюменской области осуждена гражданка за доведение пасынка до суицида. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на информацию из Тюменского районного суда.

Согласно материалам дела, мачеха систематически кричала, ругала и обзывала ребёнка. Била его ремнём и палкой, угрожая убить. Мальчик жил с ней и отцом около полутора лет, предпринимал несколько попыток суицида. Его бедственное положение отметила и классный руководитель, которая заметила синяки на теле мальчика. Педагог обращалась в органы опеки. В полицию на жену заявлял и отец ребёнка. В целом свидетели заявляют, что обвиняемая является хорошей хозяйкой, но становится крайне агрессивной, когда употребит спиртное.

В суде обвиняемая частично призналась в содеянном. Ей назначили четыре года лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч рублей. Мальчика к себе забрали родственники.