Кемерово, , 07:58 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 18 августа, за прошедшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — 32, Киселёвск — 14, Прокопьевск — 12, Кемерово — десять, Анжеро-Судженск — пять, Междуреченск — четыре, Беловский МР — три, Таштагольский МР — три, Белово — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Тайга — один, Кемеровский МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Юргинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время, два пациента скончались: у жителя Новокузнецка 1961 года рождения на фоне сахарного диабета развилась двусторонняя субтотальная пневмония, а у жителя Белово 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За минувшие сутки выписаны 55 пациентов, за всё время 3554 человека.