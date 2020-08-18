Берлин, , 07:57 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено свыше 1,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 225 404.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 9236.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 203 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (54 049 заразившихся), Бавария (53 298) и Баден-Вюртемберг (38 740).

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новая фаза пандемии коронавируса, для которой характерны деятельность по снижению ущерба экономике и продление санитарных правил, началась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.