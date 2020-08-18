Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбургской области принято решение о закупке вакцины против пневмококка за счет областного бюджета. В сентябре-октябре в регионе пройдет массовая вакцинация против гриппа и пнемококковой инфекции, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Также за счет бюджета закупается вакцина против гриппа. Осенью прививки получат пожилые граждане. Кроме того, чиновники призывают работодателей позаботиться о здоровье своих сотрудников и приобрести антигриппозную вакцину. В ближайшее время область получит первый транш федеральной вакцины. ее используют для граждан из групп риска.

Как отметила Савинова, в 2020 году ожидается особый осенний сезон. Чтобы избежать всплеска заболеваемости пневмониями закупается вакцина против возбудителя этого заболевания. Против пневмококка будут прививать пожилых людей, имеющих определённые заболевания (хронические обструктивные заболевания легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистую патологию).

«Задача за сентябрь-октябрь защитить группы риска и сделать так, чтобы у нас не было наслоения тяжелых инфекций — коронавирусной, пневмококка и гриппа», — сказала глава минздрава.