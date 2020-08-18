Анадырь, , 08:07 — REGNUM В преддверии Дня государственного флага РФ на Чукотке стартовала серия акций, челленджей и флешмобов в онлайн-формате. Принять участие в них может любой желающий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

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Различные акции проводятся в официальном сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» в «ВКонтакте».

С 17 до 22 августа участники фоточелленджа «Цвета моей Родины» могут опубликовать коллаж из фотографий, сделанных в своём населённом пункте на фоне объектов, достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Снимки необходимо сопроводить хештегами #ЦветаМоейРодины #БольшаяПеремена #Чукотка.

С 18 августа уже можно присоединиться к флешмобу «Вперёд Россия!». Участники исполняют самостоятельно или в группе танец под песню Олега Газманова «Вперёд Россия!».

19 августа стартует челленджер «Сладкая история», в котором можно выкладывать фотографии самодельных десертов в цветах триколора с хештегом #СладкаяИстория#БольшаяПеремена#Чукотка.

С 21 по 22 августа жителей Чукотки приглашают к участию в акции «Мой флаг, моя история». Для этого необходимо опубликовать пост, который будет содержать фотографию или видео с флагом России и рассказ о событиях из жизни участника, которые связаны с поднятием флага России, а также хештеги #МойФлагМояИстория #ДеньФлага #Чукотка.

Кроме того, любой желающий может принять участие в КВИЗ-викторине «История Российского флага». Она будет содержать 10 интеллектуальных вопросов, связанных с историей, значением флага РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф заплатил житель Сочи, вывесивший в День Победы из окна своей квартиры флаг с изображением символики нацистской Германии времён Великой Отечественной войны.