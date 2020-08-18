Саратов, , 09:15 — REGNUM С 18 августа в Саратовской области возобновляется деятельность аттракционов в парках отдыха. К такому решению пришли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам председателя правительства области Александра Стрелюхина, соответствующее предписание на работу аттракционов дал Роспотребнадзор. «Мы вместе подробно проработали возможные риски и решили открыть эти развлечения для детей. Впереди еще половина августа и весь сентябрь, у семей будет время покатать детей на каруселях и качелях. Считаю принятое решение правильным и важным», — пояснил вице-губернатор. Основным условием для работы аттракционов является соблюдение санитарных требований.

Кроме того, региональному минздраву поручено проработать распределение вакцины от коронавируса по районам и представить предложения по проведению мероприятий к Дню знаний в условиях пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области продолжает действовать режим ограничений, особенно по проведению массовых мероприятий. В этой связи в День знаний 1 сентября традиционных линеек не будет.

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