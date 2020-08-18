Женева, Швейцария, , 07:47 — REGNUM Новая фаза пандемии коронавируса, для которой характерны деятельность по снижению ущерба экономике и продление санитарных правил, началась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил директор бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западно-Тихоокеанском регионе Такэши Касаи, сообщается на сайте организации.

По его словам, государства увеличивают масштабы ранней диагностики и скорость реагирования на вспышки. Он также подчеркнул, что в нескольких странах региона, таких как Япония, фиксируется рост доли молодых людей среди новых случаев заражения SARS-CoV-2.

При этом у данной группы пациентов заболевание может протекать с легкими симптомами или без них, что способствует распространению инфекции среди пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа, по информации ВОЗ, в мире за сутки было зафиксировано 250 285 новых случаев заражения коронавирусом.

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