Вашингтон, , 07:38 — REGNUM В США ушел из жизни Бретт Шнепф, который является разработчиком оригинального оборудования консоли Xbox. Об этом 18 августа сообщил портал Comicbook.

Он работал в аппаратном подразделении Microsoft на протяжении 18 лет. Как отметил один из создателей Xbox Шеймус Блэкли, при том, что Шнепф скептически относился ксозданию игровой консоли Microsoft, не хотел иметь с этим проектом ничего общего и даже считал, что он может разрушить его карьеру, он был ведущим разработчиком контроллера первого устройства. Он дал ему название Duke, в честь своего сына.

Глава Xbox Фил Спенсер на своей странице в Twitter написал, что для него смерть Шнепфа является невероятно печальной новостью.

«Я помню Бретта как человека, который подходил к любому вызову с энергией, страстью и желанием поступать правильно», — отметил Спенсер.

Напомним, релиз оригинальной Xbox состоялся 15 ноябре 2001 года. Всего в мире было продано около 24 млн этих устройств.

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