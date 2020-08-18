Москва, , 07:25 — REGNUM 26 российских детей были доставлены из Сирии самолетом Министерства обороны РФ на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Данный рейс является первым с начала пандемии. В период полета детей сопровождали медики. После этого прибывших должны доставить в один из центров обсервации в Подмосковье и спустя две недели их передадут родственникам.

Ранее уполномоченный по правам ребенка заявляла, что из Сирии потребуется вывезти 122 российских ребенка. Для этого может потребоваться четыре рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля четыре ребенка-сироты прибыли из Сирии к своей бабушке в Екатеринбург. В Москву с сирийской территории их доставили спецбортом Минобороны РФ.

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