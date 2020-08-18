Горно-Алтайск, , 07:19 — REGNUM По ситуации на 17 августа в Республике Алтай к началу нового учебного года готовы 85% организаций, осуществляющих образовательную деятельность — 223 из 262. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра образования и науки республики Ольги Саврасовой, особое внимание уделяется выполнению требований санитарно-эпидемиологических правил. В их число входят уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, регулярное обеззараживание воздуха специальным оборудованием и так далее.

«В образовательных организациях будут обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, на входе будет организована обязательная термометрия, в настоящее время ведется работа по передаче бесконтактных термометров в школы республики», — отметили в правительстве.

Каждый класс получит отдельный кабинет, в котором они будут заниматься по большинству предметов. Менять кабинет они будут лишь для занятий, требующих специального оборудования. При этом проводить или нет торжественные линейки в День знаний, власти пока не решили.

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