Москва, , 07:13 — REGNUM В семи российских регионах более чем у 20% жителей сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщили 18 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

В список таких регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Татария, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области.

Отмечается, что оценка популяционного иммунитета к коронавирусу сделана в 23 регионах России, там проведено более 65 тысяч тестов. Ещё в трёх регионах тестирование завершается в настоящее время. Всего в 26 регионах исследование охватило по 2800—3200 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию в России превысило 32,7 млн.

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