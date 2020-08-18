Тюмень, , 07:06 — REGNUM Школы в Тюменской области в случае ухудшения эпидемиологический ситуации по коронавирусной инфекции перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, с 1 сентября тюменские школьники сядут за парты. Однако Роспотребнадзор рекомендует отказаться в День знаний от традиционных линеек.

Также региональное управление Роспотребнадзора напомнило, что количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося. Учебные занятия следует начинать не ранее 8:00.