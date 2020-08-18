Оренбург, , 06:57 — REGNUM В Оренбурге решается вопрос по массовому открытию детских садов и их переходу на привычный режим работы. Если в районах Оренбуржья детские сады возобновили полноценную деятельность, то в большинстве детсадов областного центра функционируют до сих пор только дежурные группы. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Она отметила, что 14 августа прошло совещание с участием представителей Роспотребнадзора, минобразования и администрации Оренбурга. Обсуждалась тема открытия всех детских садов. «Есть замечания, которые, надеюсь, в течение нескольких дней будут исправлены», — сказала глава минздрава.

Сегодня, 19 августа, запланировано совещание с участием чиновников мэрии, где вновь поднимут вопрос о работе детских садов. Татьяна Савинова выразила надежду, что все недочеты будут исправлены до конца недели (23 августа) — такая задача поставлена губернатором, и все детсады муниципалитета начнут работу в привычном режиме.