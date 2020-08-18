Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Студия Nerial выпустила тизер-трейлер приключенческой игры Orwell's Animal Farm, в основу которой ляжет повесть «Скотный двор» писателя Джорджа Оруэлла. Ролик был опубликован 17 августа на YouTube-канале проекта.

«Сбросьте фермеров-эксплуататоров. Создайте новую республику. Направляйте своих лидеров. Все животные равны. Вы сами решаете, какие животные равнее», — сообщили разработчики в описании к видео. Они отметили, что игра создаётся в рамках сотрудничества с наследникамии Оруэлла, а сценарий к ней написала признанный мастер жанра интерактивной фантастики Эмили Шорт.

Геймеры знают британскую компанию Nerial по таким необычным стратегическим играм, как Reigns и Reigns: Game of Thrones. Ожидается, что релиз Orwell's Animal Farm состоится в третьем квартале 2020 года.

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