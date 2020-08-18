Сакраменто, США, , 06:50 — REGNUM Первый с 2015 года случай заболевания чумой зафиксировали в американском штате Калифорния, передает телеканал KTLA со ссылкой на власти региона.

По данным источников, мужчина, проживающий в округе Эльдорадо, мог подхватить инфекцию из-за укуса блохи. Отмечается, что в течение более чем трех лет — с 2016 по 2019 год — в этом районе выявляли около 20 грызунов, у которых была обнаружена чумная палочка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что житель американского штата Колорадо заразился чумной палочкой в результате укуса белки.

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