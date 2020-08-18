Иркутск, , 06:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 18 августа, зафиксировали только 15 новых носителей коронавируса, тогда как ещё месяц назад таких ежесуточно выявляли более 100 человек.

Общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет уже 4338 человек, из них 4021 вылечен и выписан из медицинских учреждений. Новых летальных случаев нет, общее число погибших составляет 51 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля.

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