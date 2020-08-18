Приштина, , 06:54 — REGNUM В понедельник, 17 августа, почта Косово ввела в обращение марку с надписью «Берегись COVID — 19». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Заявляется, что целью создания марки стала поддержка кампании государственных институтов по распространению сведений о важности реализации защитных мер, предписанных Национальным институтом общественного здравоохранения в условиях пандемии.

Первые экземпляры марки были направлены в министру экономики и окружающей среды Блериму Кучи, а также министру здравоохранения Косово Арменду Земаю.

Всего в Косово зафиксировано 11 545 случаев заражения коронавирусом. 7191 пациент уже здоров. 401 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять — за последние сутки. При этом реальное число заразившихся, по прогнозам инфектологов, в разы больше.

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