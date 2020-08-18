Гонконг, Китай, , 06:53 — REGNUM К побережью Китая приближается сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Хигос». Об этом 18 августа сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

«По состоянию на 10:00 Higos находился в 350 километрах к юго-востоку от Гонконга. По прогнозам, он будет со скоростью около 20 км/ч смещаться на северо-запад, по направлению к западной части провинции Гуандун», — говорится в сводке.

Синоптиками отмечается, что набирающий силу и сопровождающийся интенсивными ливнями и шквалистым ветром циклон достигнет китайского побережья 19 августа. В зоне его воздействия окажутся Гонконг, Макао, остров Хайнань, провинция Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район КНР.

«Хигос» является седьмым тропическим штормом Азии в этом сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережье китайской провинции Фуцзянь утром 11 августа обрушился тайфун «Мекхала». Когда тайфун достиг прибрежных районов уезда Чжанпу, скорость ветра в его центральной части составляла 33 м/с.

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