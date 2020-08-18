Горно-Алтайск, , 06:41 — REGNUM Во всех школах Республики Алтай созданы условия для организации горячего питания учеников начальных классов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Из республиканского бюджета на капитальный ремонт пищеблоков, перепрофилирование имеющихся площадей и приобретение оборудования, дополнительно выделено около 20 млн рублей», — отметила исполняющая обязанности зампреда правительства Динара Култуева.

По её словам, это позволило выполнить условия для получения субсидий из федрального бюджета. В этом году на горячее питание для младшеклассников Горного Алтая из федерального бюджета выделят более 80 млн рублей.

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