Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Проект полнометражного фильма на основе приключенческой игры Firewatch студии Campo Santo получил в торую жизнь. Об этом 18 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Предыдущая попытка экранизации провалилась после того, как киностудия Good Universe, взявшаяся за реализацию проекта, была приобретена Lionsgate. Сейчас стало известно, что студия заключила новое соглашение с компаниями Snoot Entertainment, Blindspotting и Little Monsters.

Соучредитель Campo Santo Шон Ванаман сообщил журналистам, что процессом производства картины будут руководить продюсеры Джесс (Ву) Колдер и Кейт Колдер, которых он назвал «трудолюбивыми и дальновидными кинопродюсерами с безупречным вкусом в видеоиграх».

Релиз Firewatch состоялся 9 февраля 2016 года на платформах PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, Linux и Mac OS. действие игры происходит в 1988 году, в центре повествования находится пожарный Генри, который сталкивается с последствиями крупнейшего лесного пожара в истории национального парка США Йеллоустон.

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