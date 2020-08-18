Оренбург, , 06:38 — REGNUM В Оренбурге из-за неблагоприятных погодных условий частично приостановлен ремонт дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

График работ изменён в связи с дождливой погодой. «Но ухудшившаяся погода не означает полного прекращения дорожных работ. Подрядные организации занимаются подвозом и установкой бордюрного камня, геодезической съемкой», — отметили в городской администрации.

Согласно метеопрогнозу, осадки не прекратятся до 21 августа. В восточных районах Оренбуржья в этот период будет властвовать погода с кратковременными дождями с грозами и порывистым ветром.

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