Скопье, , 07:03 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 17 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 912 человек было выявлено 103 носителя коронавируса. Ещё 187 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 12 840 случаев заражения, 547 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались трое пациентов. 9361 пациент уже здоров. Лечение проходят 2932 человека.

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Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место в регионе Западные Балканы по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово.

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