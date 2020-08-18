Тирана, , 06:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в субботу, 15 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 501 образца в стране было выявлено 119 случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 22 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 7499 случаев заражения коронавирусом. 3816 человек уже излечились от COVID-19. 230 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли двое пациентов.

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По официальным данным, лечение в стране проходят 3453 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру, Леж, Влёру и Фиер.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 119 пациентов с COVID-19, 16 из них проходят интенсивную терапию, и пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Однако оппозиционные СМИ сообщают о втрое большем числе пациентов.

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