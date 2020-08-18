Каракас, , 05:57 — REGNUM В Венесуэле от заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), излечился председатель Конституционной ассамблеи республики Дьосдадо Кабельо. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро 17 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Благодарю нашего первого вице-президента партии (PSUV) Дьосдадо Кабельо за его участие в важном рабочем дне для нашей партии. Он уже выздоровел и с ещё большими силами возвращается к исполнению своих обязанностей. Вперёд товарищ!», — написал Мадуро.

Напомним, в июне положительный результат показал тест на коронавирус SARS-CoV-2 председателя Национального учредительного собрания (Конституционной ассамблеи) Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Как сообщало ИА REGNUM, венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что после завершения выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы в декабре текущего года другой законодательный орган республики — Конституционная ассамблея — прекратит свою деятельность. По его словам, председатель ассамблеи Дьосдадо Кабельо в ближайшее время раскроет более детальную информацию об этом.

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