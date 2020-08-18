Горно-Алтайск, , 05:50 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки специалисты выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 1884.

«Коронавирус подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у двух жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Чемальского района и у двух детей в Усть-Коксинском районе», — отметили в штабе.

К настоящему времени излечились от COVID-19 1629 пациентов, в том числе 37 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 435 человек. Ранее в республике скончались десять носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных скончалась 49-летняя жительница Чемальского района, у которой заражение коронавирусом подтвердили 7 августа. Также у неё диагностировали вирусную пневмонию.

Читайте также: В Горном Алтае увеличилось число жертв COVID-19