Вашингтон, , 05:33 — REGNUM В сеть выложили фотографии реального экземпляра консоли нового поколения Xbox Series X. Снимки были опубликованы 17 августа на Twitter-странице пользователя Siri's Ex.

Он сообщил, что сфотографировал устройство, которое было показано на киберспортивном мероприятии Xperion, которое проходило в Германии. Стоит отметить, что впоследствии выяснилось: эта консоль, которая была размещена в стеклянном коробе на специальном стенде, является прототипом, а не версией Xbox Series X, которая поступит в продажу.

https://twitter.com/architectu2/status/1295160202170454016

https://twitter.com/TiLMEN/status/1294636905859035136

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft планирует выпустить Xbox Series X в продажу в ноябре 2020 года. Эксперты предположили, что консоль начнут продавать 6, 13 или 20 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Производитель напитков допустил утечку информации о цене Xbox Series X