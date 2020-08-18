Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Геймеры стали терять своё оружие, деньги и другие предметы в многопользовательском шутере Call of Duty: Warzone из-за ошибки игры. Об этом 18 августа сообщил портал Screen Rant.

Пользователь форума Reddit, известный под ником Ohrules, опубликовал видео в котором показано, как вещи, падающие на лестницу, ведущую в метро, бесследно пропадают.

Геймер отметил, что, таким образом, он потерял около $5 тыс. игровых денег, прежде чем понял, что лестница «поедает» предметы. Другие игроки рассказали, что они также сталкивались с подобными ошибками в игре, причём, это происходило и в предыдущих сезонах Warzone.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что версия Call of Duty: Warzone получила обновление размером 66 гигабайт, в то время как размеры обновлений для ПК и PS4 составили лишь около 1 гигабайта. Студия Infinity Ward пояснила, что это произошло из-за ошибки, допущенной со стороны Microsoft.

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