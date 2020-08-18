Лос-Анджелес, США, , 05:07 — REGNUM Утечку информации о сюжете предстоящей перезагрузки фильма ужасов «Кэндимен», возможно, допустил журнал Total Film. Об этом 18 августа сообщил портал Screen Rant.

На ней художник Энтони Маккой, которого играет Яхья Абдул-Матин II, показан в гриме с крюком вместо руки. Это может означать, что именно Маккой превратится в сверхъестественного маньяка-убийцу.

https://twitter.com/totalfilm/status/1295376817306640384

Ранее в трейлере фильма было показано, как герой актёра смотрит в зеркало и видит в отражении человека с крюком вместо руки. Создатели фильма не показали в ролике лицо самого Кэндимена.

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