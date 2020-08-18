Москва, , 05:18 — REGNUM Во вторник, 18 августа, в Москве будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 19 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +8… +10 °С.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °С днём и +5… +10 °С ночью.

В среду, 19 августа, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С. Без осадков.