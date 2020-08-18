Вашингтон, , 04:34 — REGNUM После как Epic Games подала в суд на Apple из-за блокировки онлайн-игры Fortnite, IT-гигант решил закрыть ей доступ к инструментам разработки для iOS. Об этом 18 августа сообщил портал Screen Rant.

Компания сообщила, что Apple уведомила её: 28 августа 2020 года она заблокирует учётные записи сотрудников компании и перекроет им доступ к инструментам разработки ПО для устройств iOS и Mac. Издание отмечает, что, таким образом, Epic Games вообще лишится воможности разрабатывать какой-либо контент для устройств Apple. Разработчик сообщил, что в связи с этим он уже подал в суд дополнительные заявления.

Напомним, 13 августа 2020 года Epic Games запустила свою платёжную систему, которая позволяет приобретать внутриигровую валюту Fortnite вне приложения. После этого компании Apple и Google заблокировали игру в своих магагзинах для мобильных платформ, посчитав, что Epic Games нарушила условия договора. В ответ разработчик подал в суд на IT-гигантов.

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