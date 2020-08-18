Москва, , 04:24 — REGNUM Выплата дополнительных пособий на детей до 16 лет за август 2020 года будет зависеть от решения правительства России, заявил член Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в интервью изданию Nation News.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату», — сказал он.

По словам Рязанского, для принятия соответствующего решения в правительстве потребуется согласие со стороны нескольких министерств, а последнее слово будет за Министерством финансов России.

«Это все-таки многомиллиардные затраты», — объяснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за июнь и июль 2020 года российские семьи получили выплаты в размере 5000 рублей на детей в возрасте до трёх лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

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