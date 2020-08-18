Благовещенск, , 04:06 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке на Дальнем Востоке, раскритиковал реализацию федеральной программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

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Мишустин после посещения трансграничного моста через Амур в Китай и временного пункта пропуска, созданного там, заслушал доклад об обустройстве погранпереходов. Председатель правительства отметил низкую эффективность реализации госпрограммы. Он предложил рассмотреть организацию работы погранпереходов не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

Михаил Мишустин отметил, что только четыре пункта пропуска через госграницу из 58 находятся «в более-менее приличном состоянии».

«Давайте серьёзно подумаем над тем, как наладить эффективное управление пунктами пропуска. Очень грустно», — сказал премьер-министр.

Новом международном мосту через Амур с российской стороны обустроен только временный пункт пропуска. Это не позволит в полном объёме открыть поток грузового транспорта. Через временные погранпереходы не возможно движение пассажирского транспорта. Построить постоянный пункт пропуска обещают в 2022 году.

«Когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее — там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение (у тех, кто переходит границу)… а здесь, к сожалению, беда», — цитирует Мишустина «РИА Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке по регионам Дальнего Востока, прибыл накануне в Амурскую область, где первым делом осмотрел международный мостовой переход через Амур.